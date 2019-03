Formula 4, due giorni di test al Mugello per Nannini: "C'è potenziale"

E' iniziata dal Mugello la nuova avventura in F4 di Matteo Nannini col team Bhaitech. Dopo aver conquistato il campionato degli Emirati Arabi, il forlivese è concentrato nel campionato italiano, che scatterà a maggio. Giovedì e venerdì Nannini è stato impegnato in una due giorni di test, chiusi alle spalle del team Gianluca Petecof della Prema, uno dei favoriti di quest’anno. "Potevo fare meglio, ma ho trovato traffico nel giro buono", ha commentato Nannini.

I test sono condizionati da traffico e bandiere rosse, ma tutto è filato liscio nel programma di lavoro: "C'è ancora da lavorare, ma siamo contenti perché abbiamo il potenziale per lottare. Possiamo dire la nostra anche in questo campionato". Ad affiancare Nannini c'era l'ingegner Luca Baldisserri. Il programma di laoro si è focalizzato non solo sulla velocità, ma anche sulla guidabilità e il feeling con la vettura.