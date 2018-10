Medico dentista forlivese trionfa tra gli over 65 all'Ironman Romagna

E' stato il più veloce tra gli uomini d'acciaio over 65 che il 22 settembre scorso hanno disputato l'Ironman sulle strade della Romagna. Una bella soddisfazione per il forlivese Carlo Bazzoli, medico dentista, che ha concluso la prova in 12 ore 54 minuti e 10 secondi. La prova di nuoto, per un totale di 3.8 chilometri , che si è disputata nelle acque dell'Adriatico a Cervia, è stata conclusa in 1h20'21". Il triathleta ha quindi inforcato le bici, per la prova di 180 chilometri articolata lungo un percorso di 90 chilometri da ripetere due volte che ha interessato oltre che le strade di Cervia anche i territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli. Bazzoli ha impiegato 5h24'30 per completare i due giri del tracciato. L'ultimo ostacolo è stato rappresentato dalla maratona di 42,2 chilometri, tra Cervia e Milano Marittima, conclusa in 5h24'30". Tempo complessivo di gara in 12h54'10", il più rapido degli over 65.