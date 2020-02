Meldola per tre giorni capitale del calcio balilla: arriva una competizione nazionale

Meldola accoglie una manifestazione sportiva in collaborazione con la Lega Italiana Calcio Balilla (LICB) di Roma presso il Palazzetto dello Sport da venerdì fino a domenica. a manifestazione, di rilievo nazionale, è patrocinata dal Comune di Meldola. Questo il programma dell'eevento: venerdì 21 Febbraio nel pomeriggio sarà dato spazio ai bambini delle scuole elementari e medie di Meldola e Bertinoro, grazie alla collaborazione dei Comitati Genitori delle rispettive scuole, per avvicinarli alla disciplina del Calcio Balilla con un torneo supervisionato dai campioni italiani. Dalle 21.00 si entrerà nel vivo della competizione con il Torneo 4 vs 4.

Sabato 22 Febbraio dalle ore 8.30 inizierà il Trofeo delle Regioni Calcio Balilla, competizione di rilevanza nazionale dove le squadre dei campioni delle regioni italiane si sfideranno tra loro; domenica 23 Febbraio dalle 8.30 Torneo valido per la Coppa Italia. Durante le tre giornate sarà attivo un punto ristoro gestito dall’Asd Evergreen in collaborazione con Bufalo 500 Grill. L’evento è a ingresso libero per il pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire questa meravigliosa disciplina sportiva.