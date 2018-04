Basket in campo per ricordare un amico che non c'è più: il OneTeam vince il primo Memorial Fanelli

Tutti insieme per ricordare un amico che non c'è più e che andava celebrato come sarebbe piaciuto a lui: con il basket, la sua grande, immensa passione. La prima edizione del Memorial Claudio Fanelli – noto protagonista delle minors forlivesi scomparso lo scorso 8 luglio in un incidente stradale – torneo nazionale di basket per squadre Under 15, alla fine è stato un successo. Al termine della due giorni a prevalere è stata la squadra del 2003 di OneTeam Basket Forlì che in finale ha sconfitto la Stamura Basket Ancona 61-56. Terza la Pallacanestro Pistoia che nella finale 3°-4° posto ha superato il Basket Trieste 85-73. Nelle semifinali di martedì OneTeam aveva battuto Pistoia 78-68, mentre Ancona aveva avuto la meglio su Trieste 92-77.

La finale è stata molto combattuta ed avvincente con i forlivesi sempre avanti anche se con vantaggi minimi e con marchigiani che, trascinati dal loro ottimo playmaker Tommaso Bartolucci, non hanno mai mollato. La gara si è risolta nel quarto periodo. Qui i canestri di Creta e Zambianchi hanno portato OneTeam avanti di 13, ma Ancona non ha mollato ed è rientrata. Ma in questi frangenti è stato decisivo per i forlivesi un superlativo Matteo Dini che ha limitato Bartolucci, ha recuperato due palloni decisivi e segnato una tripla e due liberi importantissimi. Altro grande protagonista del torneo è stato Nicolò Creta, leader della squadra allenata da coach Giuseppe Barbara e sponsorizzata Olitalia, che per un solo punto ha sopravanzato il compagno di squadra Zambianchi come miglior marcatore del torneo con 44 punti segnati in due partite. Inoltre Creta ha vinto anche la gara del tiro da tre punti mettendo, quasi da freddo, a bersaglio sette palloni su 10 e superando Leonardo Cassoni della Stamura che ha chiuso con 4-10.

UNDER 15 ELITE - Nel basket succede non di rado. La squadra dell'AICS Junior Basket è passata nel giro di soli quattro giorni da una delle peggiori partite dell'anno ad una delle migliori. Quella molto negativa è stata la sconfitta di Bertinoro contro il Gaetano Scirea (agevolmente superato all'andata) a cui ha fatto seguito una bellissima vittoria contro il forte Cus Parma, formazione fisicamente molto superiore, superata nettamente grazie alla concentrazione messa in mostra, ad una ottima difesa, ad un contropiede sempre efficace ed al contributo di tutti i ragazzi: Gori e Stanghellini dettano i ritmi non disdegnando di colpire dall'arco; Celli sempre a togliere l'aria ai play avversari; Sansoni, Guardigli e Biffi ad impedire sistematicamente facili ricezioni vicino a canestro ai lunghi avversari; Bertozzi e Scozzoli i soliti guerrieri e oggi lucidissimi; Bonoli, Bartolini, Mercuri F. e Mercuri M. sempre pronti e precisi ad ogni chiamata in campo.

UNDER 14 REGIONALE - Vittoria non senza patemi per i Baskers che impiegano più del dovuto a mettere al sicuro l’incontro. Primi 6' dominati dalla squadra ospite che allunga sul 8-16, con i Galletti incapaci di trovare soluzioni efficaci in attacco e in difesa. Ma il risveglio arriva con un parziale di 15-0 che ribalta l’inerzia del match che prosegue spedito fino al +17 del terzo quarto. Complice un po’ di rilassamento la Libertas ricuce il divario fino al 67-58 finale.

Baskers-Libertas Green 67-58 (19-16; 35-24; 53-36)

BASKERS: Monti 2, Coralli 23, Bacchi 3, Zauli 2, Garavini 5, Gardini 9, Gordini 8, Preda 7, Padovano, Bolognesi 4, Ricci 4. All. Vandelli.

Gaetano Scirea Bertinoro-AICS Junior Basket Forlì 51-47

AICS - Celli 2, Gori, Scozzoli 11, Bartolini, Grilanda, Nicodemo, Guardigli 14, Stanghellini 6, Sansoni 7, Biffi 7, Bonoli. All.: Sanzani

AICS Junior Basket Forlì-Cus Parma 81-53

AICS - Celli 8, Mercuri M. 4, Bertozzi 6, Gori 11, Scozzoli 6, Bartolini 4, Mercuri F., Guardigli 2, Stanghellini 13, Sansoni 8, Biffi 15, Bonoli 4. All.: Sanzani