Basket Under 18 in campo per non dimenticare Cristina Malandri

Un appuntamento per non dimenticare, un momento per ricordare una persona che non c'è più. Venerdì e sabato si svolgerà infatti al Villa Romiti il Torneo di Natale, "Memorial Cristina Malandri", la donna scomparsa lo scorso 13 ottobre in un drammatico incidente stradale in viale Roma. Il torneo di basket maschile, riservato a formazioni Under18, vedrà la partecipazione di sei squadre: OneTeam-Pallacanestro 2.015, Titans San Marino, Compagnia dell'Albero di Ravenna, Crabs Rimini, Academy Fortitudo Bologna e Basket Pontedera.

Si comincia venerdì alle 10 con la prima gara quella fra Forlì e Ravenna, alle 12 si affronteranno Bologna e Rimini, mentre nel pomeriggio alle 15 Forlì se la vedrà con San Marino e alle 17 Rimini contro Pontedera. Sabato alle 10 palla a due fra Ravenna e San Marino, alle 12 fra Bologna e Pontedera, mentre nel pomeriggio alle 16 si disputerà la finale 5°-6° posto, alle 18 quella 3°-4° ed alle 20 la finale 1°-2° posto.