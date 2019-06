E' morto lo scorso 10 novembre in un incidente stradale lungo la Bidentina. Un torneo di tennis ricorderà la figura di Benedetto Maria Giorgi. L'appuntamento si terrà sabato e domenica all'impianto del Polisportivo Cava, in via Sillaro. Il Memorial Giorgi Benedetto rientra nella sesta tappa del Magna Romagna Open maschile. Giorgi era molto conosciuto a Forlì: lo si vedeva spesso “vivere” il centro storico a piedi, girando e fermandosi nei luoghi di ritrovo per quattro chiacchiere. Era un volto noto, in particolare negli ambienti giudiziari poichè era stato per un breve periodo magistrato onorario a Forlì. Una delle sue passioni era il tennis: e a quanto sembra il 54enne stava proprio tornando dal circolo di Carpena, dove aveva appena giocato, quando è avvenuta la tragedia.