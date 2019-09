Memorial Pantani, si prepara il mondiale inglese. Al via gli azzurri di Cassani e il vincitore del Tour Egan Bernal

Non solo Ironman sulle strade della Romagna, ma anche il Memorial Marco Pantani. Giunta alla sedicesima edizione, la competizione sarà utilizzata dai corridori convocati in Nazionale come rifinitura in vista dei Mondiali dello Yorkshire. Tra i preconcovati dal ct Davide Cassani, ci sono Ballerini, Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Sonny Colbrelli, Fabio Felline, Davide Formolo, Gianni Moscon, Daniel Oss, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Andrea Vendrame e Giovanni Visconti. Al via ci sarà anche il vincitore del Tour De France 2019 Egan Bernal, convocato dalla nazionale colombiana.

Il tracciato

La corsa vedrà un percorso sostanzialmente uguale a quello degli anni precedenti. Duecento chilometri da Castrocaro a Cesenatico, con arrivo nella terra del 'Pirata' scomparso il 14 febbraio del 2004. Dopo un breve circuito di meno di 4 chilometri attorno a Castrocaro (cinque giri che interesseranno viale Marconi, via Roma, Piazza Mazzini, via Sorgenti, via Biondina e viale Marconi), i corridori dovranno affrontare le salite di Teodorano e Monte Cavallo, e successivamente il circuito di Montevecchio con le salite sicuramente più importanti.

Nel primo tratto, il gruppo dovrà affrontare gli strappi di Grisignano e Meldola, mentre la seconda parte sarà completamente all’insegna della tradizione, a partire dal circuito caratterizzato dalla salita di Montevecchio (369 metri di dislivello), che presenta una lunghezza di 5 chilometri (pendenza media del 7%, massima del 15%). L’ultimo scollinamento sarà a 60 chilometri dal traguardo. I primi dodici di questi è in discesa, poi, affrontato uno strappo tra Calisese e Longiano (pendenza 6%), sarà di nuovo pianura fino al traguardo. Si punterà verso il mare, tra Savignano sul Rubicone, Gatteo, Sala, Villamarina di Cesenatico. Finale con un circuito di 4 giri da 5.3 chilometri ciascuno al centro di Cesenatico e traguardo in viale Carducci.