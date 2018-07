Il Memorial Pantani si correrà da Castrocaro Terme e Terra Del Sole a Cesenatico

Il Memorial Marco Pantani in programma il prossimo 22 settembre rappresenta il primo appuntamento dell’intenso finale di stagione del Gruppo Sportivo Emilia e quest’anno la gara che ricorda l’indimenticato campione romagnolo prevede un’importante novità per quanto riguarda la località di partenza. Sarà infatti Castrocaro Terme e Terre del Sole, in provincia di Forlì Cesena, ad ospitare tutte le operazioni di partenza della prova che si concluderà, come da tradizione, a Cesenatico che ospiterà anche tutte le operazioni preliminari della vigilia. Castrocaro Terme e Terre del Sole dunque si appresta a vivere un importante evento al quale hanno già aderito diverse formazioni World Team. Sono 25 le squadre partecipanti per un totale di 175 corridori. Per tanti corridori saranno le prove generali in vista del Campionato mondiale di ciclismo che si terrà a Innsbruck la settimana successiva. Il percorso, articolato sulla distanza di quasi 200 chilometri, vedrà tra le fatiche la salita di Montevecchio. La competizione sarà trasmetta in diretta sui canali di Rai Sport e in streaming mondiale.