Memorial Silver Sirotti, il Forlì accoglie al Morgagni il nuovo Cesena

Sabato alle 18 si giocherà al Morgagni la gara amichevole tra Forlì e Cesena per il terzo memorial "Silver Sirotti", intitolato all'eroe del treno Italicus. I biglietti sono acquistabili dalle ore 16 di sabato presso la biglietteria dello Stadio.

La società comunica i prezzi per assistere alla gara: 5 euro nei distinti, 10 euro in tribuna. I ragazzi under 12 entrano gratis. Commenta il presidente Gianfranco Cappelli:" Il Forlì Calcio tiene particolarmente ad ospitare questa ricorrenza. Volevamo giocarla proprio il 4 Agosto, il giorno dell'anniversario. Speriamo sia una bella giornata di sport nel ricordo di un grande eroe forlivese". Sottolinea Davide Drei: "La figura di Silver Sirotti è ormai familiare, tanti anni oramai son passati; dopo 44 anni il suo ricordo è ancora forte e va mantenuto vivo valorizzando le occasioni per celebrarlo: è uno dei nostri figli più grandi del 900". Per Franco Sirotti infine "oggi Silver è un esempio di grandi valori morali. in questi anni ho portato il suo ricordo anche nelle scuole e mi fa piacere vedere bambini e ragazzini così tanto partecipi. Nonostante le sue vicissitudini il Cesena riuscirà a partecipare e ne sono davvero grato".