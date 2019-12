Memorial Zanatta per gli Under 14, sul podio più alto anche il forlivese Giacomo Donati

Chiusa la XXII edizione del memorial Andrea Zanatta di Mestre con la vittoria della formazione under 14 della Ax Olimpia Milano. Nelle file delle mitiche "scarpette rosse" il forlivese Giacomo Donati ( classe 2006) ha contribuito alla vittoria del torneo, riservato alle migliori squadre di categoria, sfiorando la doppia cifra di punti e rimbalzi ad ogni incontro. In finale l'Olimpia ha la meglio su SGM Latina col punteggio di 81-68 con Giacomo protagonista con tiri "pesanti" nei possessi decisivi dell'incontro. Per Donati ora ritorno al suo club , GS International Imola, dove dal 4 al 6 gennaio sarà protagonista di un altro torneo di livello nazionale, il Chicco Ravaglia .