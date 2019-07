Unieuro, sirene dalla serie A e dall'estero per Brandon Taylor. Trattativa in salita

La trattativa è tutt'altro che semplice. Ma in casa Pallacanestro Forlì 2.015 si sta lavorando per vestiere in biancorosso Brandon Taylor. L'ex playmaker di Bergamo tuttavia sembra orientato altrove

nonostante un'offerta competitiva da parte del club romagnolo. Su di lui c'è la proposta di Pistoia in A e un'offerta importante da una prima lega estera. La volontà del regista statunitense sarebbe quella di cambiare categoria anziché restare in A2 dopo che è sfumato il sogno Avellino.

Chiuderanno martedì i termini per le iscrizioni in serie A2. Mercoledì 10 il settore agonistico e LNP si ritroveranno per una proposta di girone: confermata la suddivisione tra Est (con Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo) e Ovest (Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia) con la Lombardia divisa a metà: tre squadre nel gruppo Est e due nell'Ovest, con ogni probabilità Treviglio e Bergamo per salvaguardare la continuità dei derby provinciali, mentre l'Urania Milano andrebbe a Est insieme a Mantova e Orzinuovi.