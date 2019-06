Unieuro, basket-mercato: De Laurentiis potrebbe finire a Tortona

Quirino De Laurentiis è destinato a lasciare Forlì. L'ala-centro di 206 centimetri è seguito da Tortona. La dirigenza sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di coach Sandro Dell'Agnello Jacopo Borra. Nell'ultima stagione a Treviglio ha totalizzato una media a partita di 10,4 punti (con una percentuale del 25% da tre, 57% da due e 77% ai liberi) 9,7 rimbalzi e 1,3 assist. La Remer Blu Basket Treviglio gli ha proposto il rinnovo.

Resta per Forlì la prima ipotesi per il ruolo da titolare della formazione romagnola che libererà De Laurentiis verso Tortona. Jacopo Giachetti molto probabilmente resterà in biancorosso. Tuttavia non si esclude l'arrivo di un playmaker e guardia estero. In tal caso sarebbe a rischio la permanenza di Davide Bonacini.