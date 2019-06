Unieuro, entra nel vivo il mercato. E sabato si presenta la campagna abbonamenti

Ancora nulla di fatto per l'arrivo di Klaudio Ndoja all'Unieuro Forlì. Per l’ala italo-albanese ex Derthona è forte l'interesse anche di Torino. Il 34enne è reduce da una annata da 12.3 punti di media con 5.7 rimbalzi e 2.1 assist. La strategia di coach Sandro Dell'Agnello mira anche a puntare sulla linea verde. Sembra vivo l'interesse per Tommaso Colombo, figlio di Stefano Colombo, che nella stagione 2016-2017 aveva militato nell'Under 18 forlivese.

Nell'ultima stagione ha indossato la maglia di Santarcangelo, disputando il campionato di serie C con una media di 5,2 punti a partita. Certe le partenze di Daniel Donzelli e Quirino De Laurentiis, quest'ultimo spettatore mercoledì sera al Marghe All Star. Il contratto scadrà il 30 giugno. Possibile destinazione Tortona.

Sabato mattina la Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato la presentazione della nuova campagna abbonamenti, che avverrà nella sede della Fondazione Dino Zoli (viale Bologna 288). L'appuntamento, aperto anche ai tifosi, è fissato alle 11.30. Presenti all’incontro i soci della Fondazione, la dirigenza e lo staff della società.