Mika Buchnik e Pierluigi Basile conquistano il memorial “Gaio Camporesi”

Con due finali dall’andamento completamente diverso si è concluso al Tennis Villa Carpena il torneo Tennis Europe Under 12, il memorial “Gaio Camporesi”. La prima a firmare l'importante torneo forlivese è stata un’inarrestabile Mika Buchnik. L’israeliana ha battuto facilmente 6-0, 6-0 la romana Fabiola Marino, mostrando una varietà di colpi davvero interessante, mentre la capitolina ha patito forse troppo la rilevanza del match, uno dei più importanti nella sua ancora verdissima carriera, ed infatti ha giocato al di sotto delle sue potenzialità e comunque sotto gli standard mostrati per tutta la settimana.

Alla Marino è comunque andato il premio Comac alla miglior italiana ed il premio Fair-Play del Panathlon, consegnato dal presidente Marilena Rosetti. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Comitato Regionale Fit, Gilberto Fantini, dal presidente del Circolo, Angela Bonoli, dai fratelli Camporesi, Gaddo e Redo, figli del grande Gaio Camporesi, da Fabrizio Missiroli, in rappresentanza di Allianz e dal direttore del torneo, Ferrante Rocchi. Nel singolare maschile ha fatto la differenza il talento cristallino di Pierluigi Basile, pugliese di Martina Franca entrato in tabellone con una wild-card. Grazie ad un fisico già strutturato e di una tecnica notevole, Basile ha battuto in finale per 3-6, 6-1, 6-1 Michele Mecarelli, marchigiano del Ct Nice di Jesi, giocatore interessante in prospettiva, tatticamente molto bravo ed intelligente in campo.

Al termine le premiazioni, alle presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo, del presidente del Circolo, Angela Bonoli e dei figli di Gaio Camporesi, Redo e Gaddo che hanno ricordato la figura del padre, pioniere dello sport forlivese e non solo. Le finali sono state arbitrate da Roberto Scaioli (la femminile) ed Andrea Bellelli (la maschile). Si chiude così la prima edizione del torneo internazionale forlivese, ottimamente diretto da Ferrante Rocchi, una manifestazione che ha riscosso un notevole successo, dal punto di vista tecnico e partecipativo. Decisivo il supporto dello staff coordinato dal presidente dell’Asd Villa Carpena, il maestro Alberto Casadei, con Sara Pretolesi, Giovanni Pacchioni, Martina Barducci, Luca Zanzi, Alessandro Casadei Gardini.