MotoGp, Misano raddoppia: nasce il Gp dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini

Motomondiale, l'Emilia Romagna rilancia e raddoppia. Il Misano World Circuit intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli ospiterà infatti due appuntamenti del Circus. Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Valentino Rossi e tutti i big della MotoGp, insieme ai talenti della Moto2 e Moto3, scenderanno in pista per due weekend consecutivi: la prima gara, sotto la denominazione tradizionale di "Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini", è in programma nel fine settimana del 13 settembre, la seconda quella del 20. In questa occasione deputerrà il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini. Due Gran Premi che si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, e quindi - al momento - senza pubblico dal vivo, ma con l’auspicio e la speranza che si possano creare le condizioni perché le tribune del Misano World Circuit possano accogliere in settembre almeno una parte di spettatori possibili. Già certa invece una copertura televisiva internazionale che garantisce una visibilità senza pari (lo scorso anno oltre 600 giornalisti da 33 Paesi e un’audience mondiale di un miliardo di appassionati).

Il calendario 2020

La prima gara MotoGp della stagione 2020 sarà quindi disputata domenica 19 luglio sul Circuito de Jerez- Ángel Nieto, il quale ospiterà anche un secondo GP nel fine settimana successivo, il 26 luglio. In seguito il calendario diventerà molto impegnativo, fino al completamento delle 13 gare previste in Europa in solo quattro mesi. Il campionato potrebbe vedere in seguito anche i Gran Premi di Stati Uniti (Austin), Argentina (Termas de Rio Hondo), Tailandia (Buriram) e Malesia (Sepang), che al momento non sono ancora stati confermati e che potrebbero portare la stagione fino alla data limite del 13 dicembre. Le date e gli eventi, che per il momento sono previsti a porte chiuse, saranno soggetti all’evoluzione della situazione sanitaria e all’approvazione dei governi e delle autorità locali di ciascun Paese.

Il commento di Dovizioso

"Finalmente si torna a correre - esclama Dovizioso -. L’annuncio del nuovo calendario ufficiale ci permette di prepararci al ritorno in pista avendo in mente una data precisa. Io mi sono allenato molto in questo periodo, ma non è stato facile farlo senza sapere se e quando avremmo potuto ricominciare a correre. Sarà una stagione molto difficile, in cui dovremo gestire una situazione nuova per tutti. Non è mai successo prima d’ora di disputare due gare in fine settimana successivi sullo stesso tracciato e su questo aspetto dovremo essere preparati non solo fisicamente, ma anche mentalmente. In aggiunta correre così tante prove in poco tempo non lascia praticamente nessun margine di errore e quindi sarà fondamentale sapersi gestire bene. Non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Desmosedici GP, rivedere il team e tornare finalmente in azione".

E Misano raddoppia

"L’Emilia-Romagna dello sport e del turismo vuole ripartire e vuole tornare a vincere dando il meglio di sé e mostrando il meglio di sé, a partire dalla passione, dal talento, dall’accoglienza e dalla grande capacità ricettiva della nostra bellissima terra. In questo caso la Romagna, ma in generale tutta quanta la nostra regione- afferma il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini-. Un binomio che negli ultimi qui ha voluto dire sviluppo e occupazione, fino al record di 60 milioni di presenze del 2019, oltre il 12% del Pil regionale. Una forza che vogliamo recuperare a pieno. Ed è con orgoglio che rivendico gli sforzi fatti non solo per riconfermare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che già lo scorso anno aveva visto un’affluenza record di spettatori sia per la gara sia per gli eventi collaterali, ma per raddoppiare con la novità assoluta del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Nonostante lo stop dovuto alla pandemia, non ci siamo voluti arrendere e abbiamo lavorato insieme ai territori, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza a garanzia della salute dei piloti, dei loro team e degli organizzatori, per realizzare due eventi che, sono certo, non dimenticheremo. Saranno due Gran Premi diversi da quelli che siamo abituati a seguire da sempre, ma sono certo non meno emozionanti. E faremo il tifo per i grandi campioni di questo sport ma soprattutto per l’Emilia-Romagna, in un abbraccio, seppur virtuale, ma non meno caloroso, al circuito della MotoGP che rilancerà in tutto il mondo le immagini della nostra terra".

“Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino- commenta Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna - insieme a tutte le autorità locali, la Riviera di Rimini, il Comune e la comunità di Misano per aver reso possibile lo svolgimento delle gare. Il raddoppio degli appuntamenti al Misano World Circuit è una cosa molto importante. Così come era molto importante fare questa stagione, riprendere le competizioni anche con un nuovo sistema e in condizioni di massima sicurezza. Quello che abbiamo definito è un calendario che guarda all’ottimismo, anche se per il momento le gare sono previste senza spettatori, ma saranno a settembre e da qui a lì vedremo cosa eventualmente succederà. Da qui, dall’Emilia-Romagna, da San Marino e dalla Riviera romagnola parte un messaggio importante, una terra carica di storia per quanto riguarda i motori, con Misano sempre presente nel Motomondiale. L’Italia è un Paese fondamentale per noi, e sarà un piacere, come ogni anno, essere a Misano a settembre”.

CALENDARIO

19 luglio – GP di Spagna – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

26 luglio – GP dell’Andalusia - Circuito de Jerez-Ángel Nieto

9 agosto – GP della Repubblica Ceca – Automodrom Brno

16 agosto– GP dell’Austria – Red Bull Ring - Spielberg

23 agosto – GP della Styria – Red Bull Ring – Spielberg

13 settembre – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

20 settembre – GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

27 settembre – GP della Catalunya – Barcelona – Catalunya

11 ottobre – GP di Francia – Le Mans

18 ottobre – GP di Áragon - MotorLand Áragon

25 ottobre – GP di Teruel – MotorLand Áragon

8 novembre – GP d’Europa – Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo

15 novembre – GP della Comunità Valenciana – Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo

Da confermare - GP delle Americhe – Circuit of The Americas

Da confermare - GP dell’Argentina - Termas de Rio Hondo

Da confermare - GP della Tailandia - Chang International Circuit

Da confermare - GP della Malaysia - Sepang International Circuit