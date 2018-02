Mister Benuzzi ritrova il passato: "La squadra è pronta. Sfida difficile"

Mister Eugenio Benuzzi torna da avversario a Correggio. La 25esima giornata di campionato mette davanti all'allenatore del Forlì il suo passato: "Sarà emozionante giocare in quello stadio, ho passato un anno e mezzo bellissimo; - esordisce -. Per me sarà un piacere tornare in un posto in cui sono stato bene e rivedrò delle persone a cui sono molto legato. Tuttavia saremo dei nemici di valore per i colori correggesi. Questa partita sarà difficile, troveremo una squadra in grandi condizioni e un terreno pesante che ci penalizzerà, sarà una vera sfida”.

Benuzzi commenta la settimana dopo il derby contro il Rimini: "Questi giorni abbiamo provato tante sensazioni. Al di là del dispiacere immediato del pareggio, nei ragazzi ho avvertito la voglia di rivalsa. Poi diciamo la verità, noi in 7 partite abbiamo portato a casa 6 vittorie e un pareggio. La partita di domenica ha dato un valore aggiunto alla squadra perché abbiamo dimostrato di essere una squadra di valore e i meriti sono di tutti, abbiamo fatto tanta strada".

Domenica tra i convocati torna Maioli; Galeotti ha ancora il problema fisico legato alla caviglia e Cavallari si è ripreso dall'infortunio di domenica. "La squadra è pronta, ve lo assicuro - conclude il mister - e questo comporta una grande difficoltà nel fare una scelta di formazione. Battistini è tornato giovedì dalle selezioni per la nazionale, stanco ma felice per aver vissuto una grande esperienza".