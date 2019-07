Mondiali di nuoto, show di Peaty. Beffato Scozzoli: niente finale

Non c'è gloria per Fabio Scozzoli nei mondiali di nuoto in piscina a Gwangju (Corea del Sud). Per appena un centesimo non ha centrato l'accesso nei 100 rana. Nella seconda semifinale, il forlivese ha chiuso al sesto posto con 59.22 in una gara che ha visto il britannico Adam Peaty realizzare il nuovo record mondiale in 56.88. "Posso dire che io c'ero - sono le parole a caldo di Scozzoli -. È un onore gareggiare con un'atleta per il quale provo ammirazione". La gara è stata spettacolare e velocissima, con Scozzoli che aveva virato al secondo posto dopo i primi 50. Poi l'azzurro è stato rimontato da James Wilby (58.83), il giapponese Yasuhiro Koseki (58.89), il kazako Dimitri Balandin e il russo Anton Chupkov. Per Scozzoli c'è ancora la chance dei 50 rana.