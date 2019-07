Nuoto, non c'è gloria per Scozzoli nei 50 rana. Dopo il quinto crono è arrivata la squalifica

In un 24 luglio 2019 storico per il nuoto italiano, con l'oro di Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, non c'è gloria per Fabio Scozzoli nei mondiali di nuoto in piscina a Gwangju (Corea del Sud) . Il forlivese è stato squalificato nella finalissima dei 50 rana, dominata, come da previsione, da sua maestà Adam Peaty. Come previsto, gli avversari numero uno per la medaglia erano i brasiliani Felipe Lima e Gomes Junior, rispettivamente argento e bronzo con 26"66 e 26"69.

Scozzoli ha chiuso quinto con 26"85, ma è stato squalificato a quanto pare per un movimento non conforme al regolamento nel darsi in acqua, dato che in partenza non sono stati notati movimenti particolari. Ad otto anni dall'argento di Shanghai il portacolori azzurro non è riuscito a ripetere l'impresa dopo aver conquistato l'accesso alla finale col nuovo record italiano in 26"70, tempo che non sarebbe stato sufficiente per prendere la medaglia.