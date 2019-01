Ancora un ko: il Forlì non trova la luce in fondo al tunnel neanche a Montegiorgio

È ancora tempo di crisi in casa Forlì con i biancorossi che perdono nella trasferta di Montegiorgio per 1 a 0. La rete dei padroni di casa al 13° con Mariani costringe i galletti alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Campobasso. La squadra di mister Stefano Protti resta ferma a quota 23 punti, in piena zona rossa, Forlì, al quartultimo posto scavalcato da Avezzano e Isernia. Prima dell'inizio della sfida, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Vittorio Zanetti, l'ex calciatore biancorosso morto sabato all'età di 75 anni a seguito di un incendio nella sua abitazione. Da tanti considerato il più grande calciatore forlivese della storia, Vittorio, ha ricordato il Forlì Football Club, "era apprezzato da tutti per la sua semplicità e per la sua passione sana per lo sport".

Regista puro, dotato di una classe sopraffina, ha giocato nel Forlì dal 1960 al 1962, nella stagione 1963-1964, e in seguito dal 1971 al 1973. In biancorosso ha totalizzato 123 presenze condite da 6 goal. Durante la sua carriera ha militato anche nel Parma, Arezzo, Cesena, Modena e Fano.