Morì in un incidente in moto, il mondo del calcio lo ricorda: primo "Memorial Perugini Federico"

A distanza di oltre un anno da quel tragico 22 gennaio 2018 quando in via Monari in sella ad una moto, perse la vita in un incidente stradale Federico Perugini, calciatore del settore giovanile del Forlì Calcio, la società di Viale Roma, in memoria del quindicenne scomparso, ha indetto per sabato, il primo "Memorial Perugini Federico" per la categoria esordienti 2006.

Il torneo si svolgerà allo Stadio "Tullo Morgagni" col Forlì che farà gli onori di casa e parteciperà al Memorial insieme a Parma, Imolese, Vis Pesaro, Edelweiss, Fano, Bologna e Cesena. Un piccolo gesto ma con un grande significato, per ricordare in maniera indelebile una giovane vita spezzata troppo presto.