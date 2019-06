La malattia non aveva frenato la sua passione per il podismo: addio a Bruno Ciani

Lutto nel mondo dello sport forlivese. Si è spento nella nottata tra giovedì e venerdì Bruno Ciani, tra i fondatori nel 1973 dell'Asd Podismo Cava. Aveva 81 anni e da tempo era malato. "Per tutti questi anni ne è stato il punto di riferimento - ricorda la società -. A dimostrazione del suo grande attaccamento per il mondo del podismo ha contribuito con passione, impegno e competenza all’organizzazione di tante gare: citiamo solamente la “Podistica dal Quatar Fraziò” della quale è stato il "direttore dietro le quinte" per tutte le 46 edizioni, compresa l’ultima alla quale non ha mancato di dare il suo decisivo contributo pur essendo già malato. Gli amici della Cava che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui la passione per il nostro sport lo ricordano con grandissimo affetto".