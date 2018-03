Il mondo dello sport forlivese sotto shock per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori

Come un fulmine a ciel sereno. Ha sconvolto anche il mondo dello sport forlivese la prematura scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Il dramma si è consumato a Udine, dove la viola avrebbe dovuto affrontare la sfida contro l'Udinese. 14 presenze con la maglia della Nazionale, Astori è stato trovato morto nella camera dell'albergo dove la squadra era in ritiro. Il difensore probabilmente è deceduto nel sonno, forse per un arresto cardiocircolatorio.

Anche da Forlì sono partiti messaggi di cordoglio. Il Forlì Calcio ha postato sulla propria pagina Facebook un'immagine in bianco e nero del giocatore con la casacca azzura, stringendosi attorno alla Fiorentina. "In questa giornata di dolore per lo sport italiano", la Pallacanestro Forlì 2.015 ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e alla squadra viola. Il giocatore lascia la compagna Francesca Fioretti e una figlia, Vittoria, 2 anni. Cresciuto nel vivaio del Milan, ha vestito anche le maglie del Cagliari (2008-14) e Roma (2014-15) prima di sposare la Fiorentina.