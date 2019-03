La F1 protagonista alla Segavecchia col Ferrari Club di Forlimpopoli: esposti anche i cimeli di Schumacher

In esposizione ci sono anche alcuni cimeli di Michael Schumacher, come guanti e scarpi. Nell'ambito della Segavecchia, in programma a Forlimpopoli fino a domenica, il Ferrari Club di Forlimpopoli ha organizzato in collaborazione con l'associazione Trofeo Lorenzo Bandini di Brisighella una mostra all'interno della Rocca una mostra di cimeli dedicata al prestigioso riconoscimento che porta il nome del compianto pilota Lorenzo Bandini. La mostra presenta quindici caschi autentici dei piloti, tra i quali quello di Jarno Trulli, Alexander Wurz, Eddie Irvine, Jenson Button, Daniel Ricciardo, Robert Kubica, Nico Rosberg, Max Verstappen e Sebastian Vettel.

Ci sono anche tre tute e guanti di Valtteri Bottas e Luca Badoer, ex collaudatore della Ferrari e pilota della Minardi e della Lola. Esposte anche le scarpe di Lewis Hamilton ed il casco originale di Lorenzo Baldini. In bacheca un modellino anche della F2007 con la quale Kimi Raikkonen si è laureato campione del mondo. La rassegna è visibilità da lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21.30, mentre la domenica dalle 10 alle 18. L'ingresso è libero.