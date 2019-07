La moto senza rumore incuriosisce. Tutti al "cavatappi" di Galliano per la ThunderVolt di Loris Reggiani

Un sibillio. Niente rumori. Ma l'emozione resta. Tanti curiosi hanno affollato la pista del Galliano Park per il battesimo ufficiale della NK-E, una naked prodotta da ThunderVolt, l'impresa nata dalla mente dell'ex pilota del motomondiale e commentatore Loris Reggiani, affiancato dagli amici Giuseppe Sassi e Bruno Greppi. Il primo, forlivese, realizza minomoto e miniGp e ha contribuito nelle migliorie della ciclistica, mentre il lombardo Greppi ha portato tutta la sua esperienza maturata come costruttore di auto e moto elettriche. Dopo due anni di studio la NK-E ha fatto il suo debutto in pista ed ora ve ne sono sette esemplari sul tracciato che sorge lungo la via Emilia.

Le naked erano già a disposizione degli appassionati da alcune settimane, ma martedì sera c'è stato il taglio del nastro ufficiale alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vicesindaco e assessore allo Sport Daniele Mezzacapo e di altri componenti della giunta. Ma erano tanti i curiosi di vedere da vicino questa due ruote ad emissioni zero, capace di arrivare fino a 90 chilometri orari. "Creatività, passione e tanta competenza. Questa è la Forlì che ci piace - sono le parole dell'assessore Andrea Cintorino su Facebook, anche lei presente all'inaugurazione -. Complimenti a Reggiani per l’idea di realizzare queste nuove moto elettriche, i cui vantaggi sono evidenti: zero emissioni, niente Co2 e tanto divertimento. I complimenti vanno anche a Sassi e Greppi che con questo progetto hanno fatto della storica pista di Galliano Park il primo circuito al mondo con moto a propulsione elettrica".

Tra i collaudatori della serata c'era il cesenate Lorenzo Savadori, reduce dalla doppietta di Imola nel Civ in Superbike e che domenica sarà impegnato nel primo round del campionato di moto elettriche MotoE, al Sachsenring, in Germania, tappa del Motomondiale. Presente a bordo pista anche il sammarinese Alex De Angelis, voce tecnica di Sky dai box e anche lui impegnato nel rivoluzionario campionato. "Fa un certo effetto vedere una moto girare senza far rumore - dice un curioso -. Mi piace sentire il profumo della benzina e il rombo dei motori, ma devo dire che vanno parecchio veloce e sono belle da vedersi".

Per vedere i noleggiatori in azione, gli spettatori hanno privilegiato la collinetta con vista al "cavatappi" di Galliano, quello ormai divenuto famoso perchè citato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio delle Americhe da Valentino Rossi. Il "Dottore" è tra i tanti piloti che scelgono di allenarsi sull'asfalto forlivese. Al suo seguito le sperenza della VR46 Academy impegnati in Moto3 e Moto2, ma spopolano sui social i giri cronometrati di Federico Caricasulo e Marco Melandri, i due piloti ravennati impegnati nel mondiale Superbike e che sono habituè del Galliano Park. La pista, tra le più tecniche nel panorama italiano nell'ambito indoor, è gestita da Manuel Fabiano, tutto cuore per i motori. Ed ora anche per l'elettrico.