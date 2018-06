MotoGp ad Assen, Dovizioso: "Zero metabolizzato. Lorenzo è uno stimolo a lavorare bene"

Andrea Dovizioso sarà riuscito a digerire la botta di due settimane fa al Montmelò? Questo l'interrogativo alla vigilia del Gran Premio d'Olanda, ottavo round del Motomondiale. Quella di Assen è una pista che ha visto il forlivese salire tre volte sul podio in MotoGP, ottenendo due terzi posti (2011 e 2012) ed un secondo posto nell’edizione 2014. Proprio da Assen nel 2017 il portacolori della Ducati si era reso di una gara particolarmente entusiasmante, risalendo fino al secondo posto, per poi doversi accontentare della quinta posizione finale dopo che una leggera pioggia aveva reso insidiose le condizioni dell’asfalto. Un risultato che lo lanciò in testa al campionato.

Questa volta DesmoDovi si presenta all'appuntamento particolarmente atteso dai tifosi olandesi con tutt'altro spirito: "Normalmente ho bisogno di un paio di giorni per metabolizzare uno zero pesante come quello rimediato a Barcellona, ed è stato così anche questa volta". Dovizioso ha confessato di "aver analizzato attentamente l’ultima gara e cercato di capire cos’è successo". Quindi è già concentrato sui prossimi GP. "In ogni situazione ci sono sempre degli aspetti positivi e, con un compagno di squadra competitivo come Jorge (Lorenzo, ndr), è ancora più importante lavorare bene e arrivare alla gara successiva con le idee molto chiare. Nelle ultime gare siamo stati sempre veloci e competitivi, e quindi ad Assen dovremo solo mantenere la calma per tornare più forti di prima".

Lorenzo dal canto suo lancia il guanto di sfida: "Le due vittorie consecutive al Mugello e al Montmeló sono state qualcosa di molto bello e importante, ma il campionato non si ferma e ora dobbiamo dimostrare anche ad Assen che possiamo essere veloci su tutti i tipi di pista. Forse non è il miglior circuito per noi, ma sono convinto che riusciremo ad essere competitivi. Dobbiamo andare avanti gara per gara, consapevoli che ogni Gran Premio è importante". Il maiorchino al momento non pensa al campionato: "L'importante è lavorare come abbiamo fatto finora e mantenere sempre la stessa fiducia". Tra gli avversari, oltre al leader del campionato Marc Marquez, ci sarà anche un Valentino Rossi particolarmente in forma, che nel 2017 regalò alla Yamaha l'ultimo successo.