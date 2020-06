MotoGp, cancellato anche il Gp del Giappone: "Eventi oltreoceano solo dopo metà novembre"

Il covid-19 cancella anche il Gran Premio del Giappone, in programma dal 16 al 19 ottobreal Twin Ring Motegi. "Il che significa che non avremo un Gran Premio del Giappone in calendario per la prima volta dal 1986 - afferma Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports -. La famiglia del MotoGp sta lavorando molto duramente per poter ricominciare la stagione, per organizzare il maggior numero di eventi possibili e per farlo nel modo più sicuro possibile".

"Per questo motivo, la Fim e Dorna, insieme ad Irta e alla Msma, hanno deciso che, fino a metà novembre, il circus del Motomondiale rimarrà in Europa per svolgere il maggior numero possibile di eventi. Pertanto, gli eventi oltreoceano, se possibile, potrebbero essere programmati dopo la metà di novembre, il che sarebbe troppo tardi per svolgere un Gran Premio in Giappone. A nome di Dorna, vorrei ringraziare anche tutti i tifosi per la loro comprensione e la loro pazienza in attesa che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare a Motegi il prossimo anno".