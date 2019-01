MotoGp, divertimento per Dovizioso sulle nevi di Kitzbuhel. Si avvicinano i test in Malesia

Tra pochi giorni tornerà in pista a Sepang per i primi collaudi in sella al nuovo bolide rosso. Prima dei test pre-campionato in Malesia, Andrea Dovizioso si è concesso qualche ora di relax sulle nevi di Kitzbuhel, in Austria, tappa lo scorso fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile e che ha visto tra i protagonisti l'azzurro Dominik Paris. Il forlivese è stato ospite della Red Bull, sponsor personale e della competizione sciistica. Ad affiancare il portacolori della Ducati Pol Espargarò, pilota catalano del team KTM, e il pilota della Red Bull Racing F1 Pierre Gasly, con i quali si è cimentato in una gara di slittino, la "Kitzbuhel Charity Race".

Tolti i veli dalla nuova Ducati, è partito il conto alla rovescia ai test in programma dal 6 all'8 febbraio in Malesia. Dopo un 2018 tra alti e bassi, Dovizioso riparte dalla vittoria bagnata di Valencia: "Abbiamo trovato la quadra da Brno in poi - ha affermato l'ex campione del mondo della 125cc in occasione della presentazione -. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, non ci siamo giocati il campionato fino alla fine, ma abbiamo migliorato molto la moto in vista del 2019. Sono molto motivato e carico. Ci troviamo in una situazione molto positiva. Il 2018 ci ha fatto capire delle cose importanti e abbiamo fatto un bel salto in avanti, specie da metà stagione. Mi aspetto di essere competitivo. Ma ogni anno ha la sua storia; non si riparte da zero, ma quasi. La fiducia è tanta e non vedo l'ora di iniziare. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, ma la base è buona".