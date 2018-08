MotoGp, doppietta Ducati a Brno: Dovizioso firma il capolavoro

Capolavoro tattico di Andrea Dovizioso, che porta la Ducati a dieci anni di distanza sul gradino più alto del podio. Il forlivese, che ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo e la Repsol Honda del leader del campionato Marc Marquez, si è preso il secondo successo stagionale dopo quello di Losail, il decimo nella top class, al termine di un fine settimana costruito sul passo gara e sul comportamento dei pneumatici, con la ciliegina sulla torta della pole position. Dovizioso ha rispolverato lo 04 versione 2017, mettendo fine ad un periodo difficile condizionato da cadute e tensioni. "È stato un grandissimo weekend, non mi aspettavo di essere così veloce - ha dichiarato - Ho fatto una gara perfetta. Si faceva fatica col posteriore posteriore, ma alla fine la strategia ha funzionato. Non ho mollato". L'ex campione del mondo della 125cc è entrato poi nel dettaglio sulla gara: "Tutti abbiano fatto fatica nella gestione della gomma perché bisognava essere scorrevoli, ma credo di essere stato davvero perfetto".

Dovizioso si è anche confrontato in pista con Lorenzo, con il quale ha avuto un alterco a distanza tramite stampa: "E' una brava persona, ma interpreta le cose che gli vengono presentate in un certo modo e nascono certe situazioni da evitare". Sul campionato, Dovizioso ha sottolineato i tre zeri di Jerez, Le Mans e Barcellona: "Siamo più veloci dell'anno scorso anche se non sono del tutto felice nella gestione delle gomme. Sono riuscito a difendermi alla grande. Avevamo un vantaggio in accelerazione e sono felice per la squadra".

Valentino Rossi ha limitato i danni, chiudendo quarto davanti a Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. È stata una gara tattica, focalizzata nel preservare le gomme per i fuochi d'artificio finali. Dovizioso, partito dalla pole, ha dettato il ritmo, salvo cedere per qualche tornata la testa a Rossi. Si è formato un trenino di sei piloti, che si è ridotto ad una battaglia a tre a quattro giri dalla fine, con Marquez a sandwich tra le rosse di Dovizioso e Lorenzo. È stato il 99 ad accendere la miccia, attaccando prima Marquez, per poi punzecchiare il compagno di box. Il forlivese ha risposto presente al corpo a corpo, presentandosi all'ultimo giro da leader e trionfando davanti a Lorenzo e Marquez. Il 93 resta in testa con 49 punti su Rossi. Dovizioso è a 68 punti dalla vetta. Il Circus del Motomondiale fa tappa la prossima settimana in Austria, feudo rosso dal 2016.