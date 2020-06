MotoGp, Dovizioso al via del campionato regionale di cross

Andrea Dovizioso non ha mai nascosto la sua grande passione per il cross. Il forlivese ha avuto il via libera dalla Ducati per prender parte alla prova dei campionati regionali di cross dell'Emilia Romagna, in programma domenica 28 giugno a Faenza. Il tre volte vicecampione del mondo potrà cimentarsi in una gara a circa tre settimane dal via del mondiale 2020 di MotoGp a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Si tratta di un'occasione per riassaporare il gusto della competizione e scrollarsi da dosso la ruggine accumulatasi con i mesi di inattività forzata a causa della pandemia da covid-2019. Intanto tiene banco il rinnovo contrattuale. Ducati vorrebbe proseguire con Dovizioso anche nel 2021, andando ad affiancare Jack Miller. Ma tra le parti non c’è ancora nessun accordo. Sul forlivese c'è l'interesse della Ktm.

