MotoGp, Dovizioso e Vettel come Stoner e Raikkonen nel 2007: il sogno si chiama titolo

Andrea Dovizioso come Casey Stoner. Sebastian Vettel come Kimi Raikkonen. C'è un sottile filo conduttore che lega Ducati e Ferrari in questo inizio di stagione motoristica. "DesmoDovi", come il tedesco della rossa di Maranello, hanno iniziato col botto il 2018, salendo sul gradino più alto del podio. Proprio come nel 2007, quando l'australiano della Ducati inaugurò la stagione che divenne trionfale al pari del finlandese del Cavallino Rampante. Ora Ducati e Ferrari dovranno lavorare sodo per stare al pari dei principali antagonisti (Honda e Yamaha per la casa di Borgo Panigale e Mercedes e Red Bull per i modenesi).

Il prossimo fine settimana il Circus della MotoGp farà tappa in Argentina per il secondo round stagionale. Un tracciato dolce amaro per Dovizioso, dove ha avuto modo di salire sul podio nel 2015 alle spalle di Valentino Rossi. Nel 2016 infatti il forlivese fu messo ko dall'ex compagno di squadra Andrea Iannone, mentre nel 2017 venne "falciato" dall'Aprilia di Aleix Espargaro. Il weekend dello scorso anno aveva messo in luce una Ducati in difficoltà. Per questo motivo l'appuntamento in arrivo sarà un autentico banco di prova.

Recentemente Valentino Rossi ha incoronato l'ex campione del mondo della 125cc come il favorito del campionato di MotoGp 2018. "Wow, sentirlo dire da Valentino è tanta roba e sono solo contento", ha rimarcato il talento della Ducati. "Siamo almeno sei ad avere la possibilità di giocarci il campionato - ha raccontato a "Radio 105" -. Già durante i test avevamo dimostrato di essere molto veloci".

MotoGp, il gran premio di Argentina

