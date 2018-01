MotoGp, Ducati perde lo storico sponsor dopo tredici anni

In attesa della presentazione della nuova Ducati, in programma lunedì, è stata ufficializzata la fine della storica partnership con Tim. L’azienda telefonica italiana aveva affiancato la rossa dal 2004 al 2017 tramite diversi suoi marchi, come ad esempio Alice. Lo ha riportato il "Corriere della Sera", sottolineando come il marchio di telefonia stia rivedendo la propria posizione all’interno del mondo dello sport su precisa richiesta del nuovo Ceo Amos Genis

Svelata la norma arma con la quale Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo daranno la caccia al mondiale, il team si concentrerà sul lavoro in pista. I primi ad assaggiare la nuova Desmosedci saranno i collaudatori Casey Stoner e Michele Pirro, dal 24 al 26 gennaio in Malesia. Successivamente spetterà a "DesmoDovi" e Lorenzo svezzare la nuova rossa. Nel frattempo si lavorerà anche sull'eventuale rinnovo contrattuale di Dovizioso. Una trattativa che si annuncia piuttosto difficile, come ha specificato lo stesso vice campione del mondo 2017 e il direttore sportivo, Paolo Ciabatti.