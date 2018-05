MotoGp, Ducati tende la mano a Dovizioso: "Noi lo vogliamo"

La Ducati punta a rinnovare il contratto ad Andrea Dovizioso. Ma il forlivese prende tempo. La priorità della Casa di Borgo Panigale è prolungare il matrimonio con il vicecampione del mondo 2017, il quale è in una situazione in attesa. Si vocifera di un interessamento della Suzuki, ma anche la Honda avrebbe messo gli occhi sull'ex iridato della 125cc. Di un possibile interesse della Casa delle ali sul talento romagnolo ha detto la sua anche Marc Marquez: "Io voglio un compagno forte e di quelli disponibili credo rimangano disponibili solo Pedrosa e Dovizioso. Io sono qui e aspetto...".

Chi aspetta è anche la Ducati. E il direttore generale Gigi Dall’Igna ha detto la sua: "Abbiamo sempre detto che il suo rinnovo sarebbe stato complicato. Resto fiducioso del fatto che riusciremo a trovare un accordo. Noi lo vogliamo e lui credo che si sia trovato bene in questi anni con noi". L'opzione sul tavolo per il forlivese c'è, ma quest'ultimo al momento non si sbilancia: "Non ho novità sul mio futuro, ne stiamo parlando, ma non abbiamo fatto grossi passi avanti".