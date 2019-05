MotoGp, è arrivato il momento del Gp d'Italia. Dovizioso sa come si vince al Mugello

"Ho grande aspettative per questo fine settimana". Sul gradino più alto del podio del Mugello ci è già salito nel 2017 e sa l'emozione che si prova nel vedere la marea di appassionati occupare tutto il rettilineo del traguardo. Andrea Dovizioso spera di trovare nel Gran Premio d'Italia la seconda vittoria stagionale dopo quella di Losail e stoppare così il tentativo di fuga di un Marc Marquez scatenato in questo primo scorcio di stagione. Il forlivese, che al Mugello celebrerà la sua gara numero 300 nel Campionato Mondiale, è attualmente in seconda posizione nel campionato, a sole otto lunghezze dal leader Márquez

"Arrivare al Mugello dopo un risultato come quello di Le Mans, con tre Ducati nelle prime quattro posizioni, è sicuramente positivo anche se vogliamo ancora migliorare - commenta "DesmoDovi -. Questa è la nostra gara di casa, e credo che potremo essere competitivi e veloci, per cui il nostro obiettivo è innanzitutto quello di salire nuovamente sul podio". Il portacolori della Ducati non si sbilancia nei pronostici: "Come abbiamo visto in queste prime gare, quest’anno anche i nostri rivali sono particolarmente veloci quindi è difficile fare pronostici. Da parte nostra, non ci accontentiamo dei risultati ottenuti fino a qui e faremo del nostro meglio, analizzando i dati e continuando a lavorare, per capire dove possiamo fare ulteriori miglioramenti. Spero che il meteo sia buono, perché ho grandi aspettative per questo fine settimana".

"Ho sempre delle belle sensazioni quando arriva il momento di correre al Mugello - afferma Danilo Petrucci, forlivese d'adozione dopo aver trovato casa a Forlì -. Sono molto felice perché correrò ‘in casa’, su quella che è la mia pista preferita, oltre che un tracciato sul quale la DesmosediciGp può esprimersi al meglio, come si è visto negli ultimi anni. Penso che questo round rappresenti una buona occasione per fare bene, e sono davvero contento di arrivarci sulla scia del podio di Le Mans, un risultato che ci ha dato fiducia. Sia io che tutta la mia squadra arriviamo a questa gara con tanta carica, che non guasta mai, e con l’obiettivo di lottare ancora una volta per le prime posizioni".