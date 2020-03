MotoGp, emergenza coronavirus: slitta anche il Gran Premio del Texas

Per vedere Andrea Dovizioso in pista bisognerà aspettare il weekend del 19 aprile. Il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma da calendario il 5 aprile, è stato rinviato per l'emergenza coronavirus. Si dispiterà il 15 novembre. Slitta di una settimana il Gran Premio della Comunità Valencia, l'ultimo della stagione, che si correrà dunque il 22 novembre. In precedenza era stato cancellato il Gp del Qatar (per la sola gara MotoGP) e rinviato il GP in Thailandia (per tutte le classi).