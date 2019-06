Ducati regina del Mugello, Marquez nella morsa delle rosse

Dopo 4 podi in carriera, arriva finalmente la prima vittoria in MotoGp per Danilo Petrucci che riesce a difendere la posizione dagli attacchi di Marquez e Dovizioso. Week end da dimenticare per Valentino Rossi che finisce per terra nella prima parte di gara. Marquez resta così in testa al Mondiale con un +12 su Dovizioso. Un Gran Premio d'Italia che, tra le colline del Mugello, ha visto una battaglia serrata tra le due rosse di Borgo Panigale e il campione del mondo in carica stretto nella morsa delle Desmosedici per tutta la gara. Ultime curve al cardiopalma, con Petrucci che ha difeso con i denti la leadership della corsa da un indiavolato Marquez che fino alla fine ha cercato il sorpasso vincente. Alle loro spalle, Dovizioso ha tentato in tutti i modi di mettere la sua ruota davanti alla Honda dello spagnolo ma, alla fine, si è dovuto accontentare del terzo posto.

"E' incredibile vincere qui per la prima volta - ha commentato un entusiasto Petrucci - nel miglior posto del mondo e davanti ai miei tifosi. Una gara fantastica, non riesco ancora a crederci e a descrivere le mie sensazioni. Un grazie ai miei famigliari, alla Ducati e, soprattutto, ad Andrea che mi ha aiutato durante tutto questo tempo". "E' stata una gara difficile - ha aggiunto Andrea Dovizioso - perchè mancava il grip a causa delle temperature più alte del solito. Nel complesso sono contento perchè ho potuto lottare per la vittoria ma, la delusione, è per i punti persi ma sono felice per Danilo".