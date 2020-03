MotoGp, il coronavirus fa slittare anche il Gran Premio d'Argentina

Andrea Dovizioso l'aveva preannunciato in un'intervista: "Per me si partirà da Jerez". Il campionato della MotoGp partirà coronavirus permettendo il 3 maggio. Sarà il Gran Premio di Spagna a tenere il battesimo del campionato 2020 a Jerez. Il Gran Premio d'Argentina, previsto il 19 aprile, slitta al 22 novembre. Il Gran Premio della Comunità Valenciana, in precedenza spostato al 22 novembre, si disputerà il 29 novembre, come gara conclusiva della stagione, mentre il Gran Premio del Texas ad Austin s correrà il 15 novembre.