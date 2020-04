MotoGp, il coronavirus mette in congelatore anche il Gp d'Italia e Catalogna

Quando riaccenderanno i motori i bolidi della MotoGp? Difficile dirlo, complicato fare previsioni. Le uniche certezze al momento sono gli slittamenti delle gare programmate nel calendario 2020. Fim, Irta e Dorna Sports hanno ufficializzato il rinvio del Gran Premio d'Italia al Mugello, in programma il 31 maggio, e di quello di Catalogna, che si sarebbe dovuto disputare il 7 giugno.

"L'attuale epidemia di coronavirus ha obbligato a riprogrammare i due eventi - spiegano gli organizzatori -. Dato che la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, saranno stabilite nuove date per questi Gran Premi, così come per gli appuntamenti di Francia e Spagna recentemente posticipati".

Tuttavia nessuna certezza sulle date: "Non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile".