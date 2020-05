MotoGp, il covid-19 cancella anche Silverstone e Phillip Island

Il calendario 2020 della MotoGp sarà orfano dei Gran premi di Gran Bretagna e Australia. Il round di Silverstone si sarebbe dovuto disputare nel weekend del 30 agosto e il 2020 sarà il primo anno in cui il Regno Unito non potrà ospitare il Motomondiale in oltre 70 anni di storia. Nel weekend del 25 il circus avrebbe dovuto far tappa a Phillip Island.

Commenta Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: “Ci rattrista dover annunciare la cancellazione di questi eventi emblematici e il motivo è legato ai problemi logistici e operativi derivanti dalla pandemia di coronavirus e dalla riorganizzazione del calendario. Silverstone e Phillip Island sono sempre stati due degli appuntamenti più emozionanti della stagione. Entrambe le piste non vengono mai a meno alla promessa di offrire alcune delle gare più vicine al nostro campionato. A nome di Dorna, vorrei ringraziare ancora una volta i tifosi per la loro comprensione e pazienza nell’attesa che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare a Silverstone e Phillip Island il prossimo anno per altre incredibili battaglie”.