MotoGp in Argentina, acque agitate in casa Ducati: Lorenzo attacca Dovizioso

Andrea Dovizioso predica calma dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. Ma a minare l'ambiente in casa Ducati non è solamente il risultato in pista, ma la bordata lanciata da Jorge Lorenzo al forlivese in un'intervista rilasciata alla tv spagnola Movistar. "Dovizioso è molto intelligente, praticamente sa tutto - ha affermato l'ex pilota della Yamaha -. Nel corso della mia carriera, Dovi ha sempre cercato di indebolire il mio morale e continua a farlo anche ora che sono il suo compagno di squadra. Non è qualcosa di nuovo".

Parole che il numero 99 ha pronunciato dopo un'intervista rilasciata da Dovizioso in Qatar, in cui il vice campione del mondo 2017 ha spiegato di aver capito i problemi del compagno di team, senza ritenere tuttavia corretto parlarne in pubblico. "Questa è la relazione che ha con me attraverso la stampa - ha attaccato Lorenzo -, ma è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale. Ma va bene così, perché veniamo qui per vincere e l'amicizia va riservata ad altri scenari, non al paddock".

Il risultato in pista

Il tutto in un venerdì nero che ha trasformato il rosso in nero, con la Desmosedici che fatica a Termas de Rio Hondo. Nel turno di FP1 Dovizioso ha ottenuto l’ottavo tempo, mentre nel pomeriggio non è riuscito riuscito a migliorare il crono del mattino, non andando oltre la 24esima piazza. In 1:39.395 Marc Marquez (Honda Repsol) è stato il più veloce davanti alla Honda di Cal Crutchlow e alla Ducati di Tito Rabat. Settimo Valentino Rossi. "Questa pista è tutta percorrenza e la nostra moto non è forte in questo - ha sintetizzato il vincitore di Losail -. Poi dipende anche dallo stile di guida del pilota e il mio non si adatta alla percorrenza".

"La nostra posizione nelle FP2 non rispecchia la realtà, per cui non credo ci sia troppo da preoccuparsi - ha affermato il forlivese -. Nel pomeriggio abbiamo trovato delle condizioni un po’ strane in pista e non avevo un buon feeling con la mia moto, per cui ho girato poco ed ho terminato la sessione molto indietro".

"Non sarà facile, ma abbiamo però delle idee abbastanza chiare su quello che è successo, e non siamo messi male come potrebbe sembrare - ha proseguito -. Spero che ci siano condizioni asciutte per poter lavorare. Il mio feeling non era dei migliori e quando è così non ha senso prendere troppi rischi per fare dei tempi mediocri. Speriamo di avere almeno un turno asciutto domani per riuscire a mettere insieme i vari dettagli che possono cambiare la nostra situazione".