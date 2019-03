MotoGp in Argentina, pole a Marquez. Dovizioso in prima fila: "Possiamo dire la nostra"

Dieci piloti racchiusi in appena sette decimi. La pole del Gran Premio d'Argentina, come da previsione, è andata a Marc Marquez col crono di 1'38"304, precedendo di 154 e 164 millesimi Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Per il forlivese si tratta della 37esima prima fila nella top-class, la seconda quest'anno. Come Vinales non era mai partito in prima fila a Termas de Rio Hondo. "Per fare questi tempi bisogna fare tutto al massimo - afferma il leader del campionato -. Era importante partire in prima fila, ma la cosa più bella è che sono molto più veloce del'anno scorso. Possiamo dire la nostra in gara".

Per Marquez si tratta della 53esima pole nella classe Regina, l'81esima calcolando tutte le classi. E' la quinta pole su 6 qualifiche affrontate a Termas de Rio Hondo (lo scorso anno andò a Jack Miller): "Sono contento soprattutto perchè la pole qui è molto difficile da conquistare. Il passo gara è abbastanza buono, mi sento bene. Vedremo come sarà il meteo, vogliamo fare una bella gara". Sorride anche Valentino Rossi (Yamaha) davanti a Miller (Ducati Pramac) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Decimo Danilo Petrucci.