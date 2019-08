MotoGp in Austria, Dovi nono con caduta nel finale. Guida Marquez

Miglior tempo al mattino e nono nellla classifica combinata con scivolata nelle FP2. È un inizio in chiaroscuro quello di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring di Spielberg, sede del Gran Premio d'Austria. Nel turno pomeridiano Marc Marquez ha messo tutti in riga con il tempo di 1'23"916, precedendo la Yamaha di Maverick Viñales di 66 millesimi e la Honda Lcr di Nakagami (+0.155). Quarto crono per Fabio Quartararo (Yamaha petronas) a 0.237 dalla Repsol Honda del leader del campionato a precedere Jack Miller (Ducati Pramac a 0.392. Sorprendente sesto tempo di Oliveira (Ktm Tech3) a 0 410 davanti a Danilo Petrucci (Ducati) a 0.414 e a Cal Crutchlow (Honda Lcr) a 0.420.

Dovizioso (Ducati), a 0.495 dalla vetta col crono delle Fp1, è anche scivolato in modo innocuo alla curva 3, ha preceduto Pol Espargaro (Ktm) che chiude la top ten. Fuori dalla Q2 al momento Valentino Rossi, 11esimo, unico insieme a Dovizioso e Zarco a non aver migliorato il tempo del mattino. Tredicesimo "Pecco" Bagnaia (Ducati Pramac) davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas); 18esimo Andrea Iannone (Aprilia).