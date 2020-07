MotoGp, Jerez infuocata: 19 piloti in meno di un secondo, riparte la caccia a Marquez

Si lotta contro il cronometro, ma anche contro il caldo. Ma l'uomo da battere resta sempre lui, Marc Marquez. Lo spagnolo della Repsol Honda è stato il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez De La Frontera, round d'apertura del mondiale MotoGp. Decisivo il crono del mattino, quando il sole era meno infuocato, in 1'37"340, 24 millesimi più rapido di Maverick Vinales (Yamaha). Terzo a 88 millesimi Cal Crutchlow (Honda LCR), mentre Andrea Dovizioso ha chiuso al quarto posto ad appena 122 millesimi dalla vetta. Sono ben 19 i piloti racchiusi in meno di un secondo. Nelle FP2 il solo Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è riuscito a migliorarsi, non andando oltre il quindicesimo crono. Dodicesimo il compagno di squadra Franco Morbidelli, il più rapido nel pomeriggio, mentre Valentino Rossi non è andato oltre la 13esima piazza, girando piuttosto lento nelle FP2.

Il futuro

Nel frattempo continua a tener banco il futuro di Dovizioso in Ducati. Interpellato da Sky Sport, il direttore sportivo della casa di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, ha confessato che è stato raggiunto un accordo col forlivese per riadeguare il 2020 in base all'emergenza sanitaria da covid, mentre per il futuro "ci siamo presi qualche gara. Vista la situazione, credo che aspettare i risultati delle prime gare e soprattutto le sue sensazioni sulla moto sia il miglior modo per sedersi e poi discutere cosa fare". La Ducati, a detta di Ciabatti, non mette in discussione Dovizioso: "Si tratta di capire se ci siano tutte le motivazioni giuste per continuare questa storia che va avanti da 8 anni con ottimi risultati".