MotoGp, Marquez operato: niente Jerez bis, Dovizioso può approfittarne

Il "miracolo" è escluso. Marc Marquez, infortunatosi domenica scorsa a pochi giri dalla bandiera a scacchi del Gran Premio di Spagna, salterà il secondo appuntamento ravvicinato di Jerez De La Frontera, puntando al ritorno in sella in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno il 9 agosto. Lo spagnolo della Repsol Honda martedì mattina è stato operato alla Clinica Dexeus di Barcellona per ridurre la frattura del terzo medio dell’omero destro. L'intervento è perfettamente riuscito e le tre fratture subite sono state ridotte con una placca. Foruntamente per l'otto volte campione del mondo il nervo radiale è risultato totalmente integro. Domenica per la prima volta dal 2012 ci sarà una gara di MotoGP senza Marquez al semaforo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sportivamente parlando è brutto da dirsi, ma può essere un'occasione ghiotta per gli avversari per fare incetta di punti. I pretendenti al titolo al 2020 sono saliti domenica scorsa tutti sul podio. Fabio Quartararo, fresco di vittoria, può puntare al bis, mentre Maverick Vinales ha l'occasione per pareggiare i conti con il francesino del team Petronas. Più arduo vedere Andrea Dovizioso sul gradino più alto del podio. Il forlivese della Ducati, che non ha mai nascosto di amare Jerez, ha corso domenica con intelligenza sapendo di non averne per lottare per la vittoria, prendendosi un terzo posto importante in chiave campionato. L'obiettivo sarà quindi quello di limitare i danni e non commettere errori, per poi sferrare l'attacco a Brno prima e nella doppia trasferta al Red Bull Ring di Spielberg, dove qui, sì, è chiamato assolutamente a vincere.