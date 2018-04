MotoGp, Miller pesca il jolly: sua la pole argentina. Dovi: "Col bagnato siamo messi abbastanza bene"

Spettacolare pole position in condizioni di pista incerte per Jack Miller nelle qualifiche del Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. L'australiano della Ducati del team Pramac Racing, nonostante un asfalto non del tutto asciutto, ha azzardato la seconda uscita con pneumatici slick, riuscendo a guidare magistralmente la sua Desmosedici GP17 attraverso le insidie del tracciato, conquistando il miglior crono in 1:47.153. Alle sue spalle scatteranno Dani Pedrosa (Honda Repsol) e Johann Zarco (Yamaha Tech 3).

Sesto tempo per Marc Marquez, velocissimo con la sua Honda in tutti i turni di prove libere, mentre Andrea Dovizioso è riuscito a risalire fino all'ottava posizione. "La situazione non era affatto semplice, perché piovigginava a tratti e il tracciato era molto insidioso - afferma il forlivese -. Al mattino siamo stati bravi a lavorare con calma e nel pomeriggio, nonostante i problemi di pattinamento in curva, ho disputato delle buone qualifiche montando in Q2 le gomme rain già usate in Q1, e quindi sono contento di partire in terza fila".

"Con il bagnato siamo messi abbastanza bene, ma molto dipenderà dalla quantità di acqua sulla pista, se domenica dovesse piovere, come sembra - conclude il vincitore di Losail -. Sono molto soddisfatto del lavoro del mio team perché, nonostante una giornata difficile venerdì, in questo sabato siamo riusciti a migliorare decisamente la situazione". Solo undicesimo Valentino Rossu (Yamaha), addirittura 14esimo Jorge Lorenzo (Ducati).