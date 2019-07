MotoGp, pole con record per Marquez al Sachsenring. Dovi in difficoltà

È un momento difficile per Andrea Dovizioso. Nella pista di Marc Marquez il forlivese della Ducati non è andato oltre il 13esimo posto, mentre lo spagnolo della Repsol scatterà dalla pole position. Un durissimo colpo in chiave mondiale per DesmoDovi, già chiamato a recuperare 44 punti allo spagnolo. Al Sachsenring non c'è storia: Marquez e il padrone assoluto e ha messo l'autografo sulla pole col nuovo primato in 1'20"195, precedendo le Yamaha di Fabio Quartararo (team Petronas) e Maverick Vinales. Seconda fila per Alex Rins (Suzuki), Jack Miller (Ducati Pramac) e Cal Crutchlow (Honda LCR). Settimo Franco Morbidelli con la seconda delle Yamaha del team Petronas davanti alla Ktm di Pol Espargaro e alla Suzuki di Joan Mir. Qualifiche difficili anche per Danilo Petrucci e Valentino Rossi. Il ternano, forlivese d'adozione, partirà dodicesimo alle spalle del "Dottore".

Entrambi sono finiti a terra, col portacolori della rossa incappato in un brutto ruzzolone. Rossi è invece cascato nel finale di Q1. Dovizioso è stato beffato dall'infortunato Takaaki Nakagami, poi qualificatosi decimo. Il sabato restituisce quindi un Marquez in grande spolvero, velocissimo anche sul passo. La gara, salvo cambiamenti meteo, sarà un monologo del 93 verso il decimo successo in Germania.