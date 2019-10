MotoGp, pole in Thailandia per Quartararo. Terza fila per Dovizioso

Pole con record del tracciato a Buriram per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha del team Petronas scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Thailandia, quindicesimo round del mondiale MotoGp, col tempo di 1’29”719, precedendo di 106 millesimi la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales. Nel finale per Quartararo anche una caduta senza conseguenze. Completa la prima fila Marc Marquez, staccato di due decimi e caduto nell’ultimo. Ottimo quarto crono per la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli davanti alle Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller. Apre la terza fila la rossa di Andrea Dovizioso con la seconda rossa davanti alla Suzuki di Joan Mir e alla Yamaha di Valentino Rossi, incappato in una scivolata pochi minuti dopo l’inizio della Q2. La giornata era iniziata con la pioggia, poi la cessazione dei fenomeni ha permesso alla pista di asciugarsi, con FP4 e qualifiche con condizioni da slick. Nelle FP3 Dovizioso, azzardando la gomma d'asciutto nel finale, si era preso il miglio tempo. Domenica alle 9 ore italiane il via della gara.