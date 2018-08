La MotoGp fa tappa in Austria, Dovi avverte: "Marquez sarà più forte del 2017"

A meno di una settimana dal Gran Premio della Repubblica Ceca vinto da Andrea Dovizioso, è già tempo di pensare al Gran Premio d'Austria, undicesimo round del Motomondiale in programma questo weekend al Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria. Il forlivese è carico a palla dopo il secondo successo stagionale, arrivato su una pista tutt'altro che amica. Lo 04 ha tra le mani una Desmosedici molto competitiva, forse la moto migliore del lotto davanti a Honda (in questo caso è Marc Marquez a fare la differenza) e Yamaha.

L'undicesimo round offre al binomio Dovizioso-Ducati la possibilità di andare alla caccia del terzo successo stagionale, su una pista teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti della casa di Borgo Panigale con le vittorie di Andrea Iannone nel 2016 e di Dovizioso nel 2017 al termine di uno splendido duello con Marquez. "Dopo la splendida vittoria di Brno sono molto contento di correre subito in Austria perché per noi il Red Bull Ring è un tracciato molto favorevole e quindi sicuramente saremo competitivi anche qui - afferma DesmoDovi -. Penso che sia Marquez che gli altri avversari saranno più forti dell’anno scorso e quindi non sarà facile ripetersi, ma in realtà neanche nel 2017 è stato facile vincere".

Il circuito del Red Bull Ring, in precedenza noto come Österreichring, è uno storico autodromo situato in Austria, nelle vicinanze di Zeltweg in Stiria. L'impianto, costruito nel 1969, è rimasto per lungo tempo inattivo dopo aver subito negli anni novanta un importante rinnovamento che ha modificato il suo layout, ed ha ripreso l’attività nel 2011 ospitando il Campionato Mondiale MotoGP a partire dal 2016. La lunghezza totale del tracciato è di 4318 metri e la configurazione prevede dieci curve con un dislivello di 65 metri. Commenta il forlivese: "Il Red Bull Ring è una pista un po' particolare, ma mi aspetto che le soluzioni aerodinamiche che abbiamo adottato a Brno possano funzionare bene anche qui e soprattutto anche nei restanti circuiti fino alla fine della stagione".