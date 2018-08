MotoGp, prime libere a Brno: Dovizioso parte col quinto tempo

Comincia con il piede giusto il weekend di Brno di Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati ha chiuso la prima giornata di prove col quinto tempo a poco più di due decimi dal miglior tempo di Dani Pedrosa torna, che ha firmato la miglior prestazione in 1:55.976. Vanno bene le Ducati, nell’accezione non ufficiali di Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) ed Alvaro Bautista (Angel Nieto Team) con +0,123s e +0,168s di distacco. Per il numero 9 anche la prova di nuove appendici aerodinamiche. La sorpresa della sessione è però Hafizh Syaharin (Monster Yamaha Tech3): il rookie malese rappresenta la prima Yamaha e chiude la FP2 come quarto davanti a Dovizioso.

Le M1 ufficiali seguono vicine: Maverick Viñales è sesto e Valentino Rossi settimo. Decimo crono per il leader del campionato Marc Marquez (Repsol Honda). Fuori dalla ipotetica Q2 ci sono Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), undicesimo e Jorge Lorenzo (Ducati Team) solo quindicesimo.