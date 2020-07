MotoGp, Quartararo firma la pole dell'anno. Dovizioso in terza fila

Il timbro del El Diablo. Fabio Quartararo ha firmato la prima pole della stagione del campionato MotoGp. Il francese del team Petronas scatterà davanti a tutti nel Gran premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Il talento della Yamaha - alla settima pole nella classe regina, la decima nel Motomondiale - ha girato in 1'36"705, precedendo di 139 millesimi il futuro compagno di squadra Maverick Vinales (Yamaha Monster) e di 157 millesimi il campione del mondo Marc Marquez (Repsol Honda). Scatterà dalla terza fila, a sandwich tra Pol Espargaro (Ktm) e Alex Rins (Suzuki) Andrea Dovizioso.



Il forlivese, ad oltre otto decimi, è incappato in una caduta senza conseguenze nelle battute finali delle qualifiche. Sorprende Pecco Bagnaia, migliore tra i ducatisti: il portacolori del team Pramac ha preceduto il compagno di squadra Jack Miller e la Honda Lcr di Cal Crutchlow. Quarta fila per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) davanti a Valentino Rossi (Yamaha Monster).

