MotoGp, Quartararo vola nel venerdì di Valencia. Male Dovizioso e Rossi

Si annuncia un weekend tutt'altro che semplice per Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati mette in archivio un difficile venerdì di Valencia col nono tempo, ad oltre sei decimi dal miglior riferimento che porta il nome - come ormai di consuetudine - di Fabio Quartararo. "DesmoDovi" è stato anche condizionato ad un problema alla sua rossa, costretto quindi a fermarsi ai box per una perdita di liquido della moto. "Abbiamo avuto qualche inconveniente che non ci ha consentito di portare a termine tutto il nostro programma di lavoro, ma in ogni caso siamo riusciti ad entrare nella top ten e questo è positivo - esordisce il forlivese -. In questo momento Vinales e Marquez hanno un passo migliore rispetto a tutti gli altri piloti, ma il nostro obiettivo in questo momento è quello di inserirci subito alle loro spalle e capire quanto margine di miglioramento abbiamo. Sarà anche importante scegliere bene le gomme perché per il momento la situazione per la gara non è ancora chiara".

Non sorride nemmeno Valentino Rossi, incappato in due cadute tra le FP1 e le FP2 senza conseguenze. Il nove volte campione del mondo ha chiuso 14esimo dopo l'ottavo crono del mattino. Ride invece Fabio Quartararo, che nel pomeriggio ha migliorato di quasi un secondo il tempo del mattino chiudendo in 1'30"735. Secondo e terzo posto per Maverick Viñales (+0"148) e Marc Marquez (0"239). Sono loro tre i principali candidati del podio, accreditati di un ottimo passo gara. Sorprende il quarto tempo di Jack Miller con la Ducati Pramac, decisamente più rapido rispetto agli ufficiali. L'australiano ha preceduto l'altra Yamaha di Franco Morbidelli, anche lui consistente sul passo. Quindicesimo Michele Pirro, wild card a Valencia con la Ducati, al mattino a fuoco. Sedicesimo Jorge Lorenzo, all'ultimo venerdì di prove libere della sua carriera.